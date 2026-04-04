İsviçre frangı küresel piyasalarda yeniden güç kazanacak mı?

Küresel piyasalarda risk iştahının azaldığı ve jeopolitik gerilimlerin tırmandığı bu dönemde, yatırımcıların sığınacak güvenli liman arayışı döviz paritelerindeki dengeleri kökten değiştiriyor. İsviçre ekonomisinin kendine has disiplini ve düşük enflasyon yapısı, frangın Euro karşısındaki son kayıplarını telafi edip edemeyeceği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirmiş durumda.

Piyasalarda hakim olan bu beklenti, aslında sadece bir kur değişimi değil, Avrupa’nın genel ekonomik sağlığına dair bir projeksiyon niteliği taşıyor. İsviçre’de yükselen enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki baskısı, İsviçre Merkez Bankası’nın kur müdahaleleri konusundaki hareket alanını daraltırken, bu durumun para biriminin değer kazanmasını tetikleyebileceği öngörülüyor. Yatırımcılar, güvenli liman varlıklarına olan talebin artmasıyla birlikte frangın Euro karşısında kaybettiği mevzileri geri alıp almayacağını yakından takip ediyor.

Enflasyon baskıları ve Merkez Bankası hamleleri frangın kaderini mi belirleyecek

Küresel finans devlerinden Goldman Sachs tarafından yayımlanan güncel raporlar, İsviçre frangının önümüzdeki dönemde Euro karşısında güçlü bir toparlanma sergileyeceği öngörüsünü destekliyor. Bankanın analizlerine göre, İsviçre içindeki enflasyonist baskılar merkez bankasının kur üzerindeki baskılayıcı rolünü zayıflatabilir. Bu durum, EUR/CHF paritesinde aşağı yönlü bir hareketin kapısını aralayabilir. Özellikle 2022 yılında yaşanan benzer geri dönüş senaryolarının tekrar edip etmeyeceği, döviz piyasalarındaki pozisyonların yeniden şekillenmesine neden oluyor.

Güvenli liman talebi küresel belirsizlik ortamında yeniden mi canlanıyor

Jeopolitik risklerin ve Orta Doğu’daki gerilimlerin tırmandığı bir ortamda, yatırımcıların geleneksel güvenli limanlara yönelme eğilimi İsviçre frangını destekleyen en temel unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Finans koridorlarında konuşulan stratejiler, frangın sadece bir ödeme aracı değil, aynı zamanda küresel risklere karşı bir kalkan olarak yeniden konumlanacağını gösteriyor. Önümüzdeki çeyrekte paritenin izleyeceği grafik, hem İsviçre’nin para politikası disiplinini hem de Avrupa ekonomisine olan genel güvenin seviyesini test edecek bir turnusol kağıdı işlevi görecek.