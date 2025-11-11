İsviçre ile ABD arasında gümrük anlaşması bu hafta yapılabilir
İsviçre ile Amerika Birleşik Devletleri arasında, ABD'nin İsviçre ihracatına uyguladığı gümrük vergilerini mevcut yüzde 39'dan yüzde 15'e düşürmeyi öngören bir anlaşma, bu hafta içinde imzalanabilir.
İsviçre'den bir kaynak, anlaşmanın en erken perşembe veya cuma günü sonuçlanacağını belirtirken, anlaşmanın pazartesi günü de sonuçlanabileceğini belirtti.
Kaynak, gümrük vergilerindeki bu indirim anlaşmasının, ABD Başkanı Donald Trump'ın onayı olmadan kesinleşmeyeceğinin de altını çizdi.
