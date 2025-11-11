  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. İsviçre ile ABD arasında gümrük anlaşması bu hafta yapılabilir
Takip Et

İsviçre ile ABD arasında gümrük anlaşması bu hafta yapılabilir

İsviçre ile Amerika Birleşik Devletleri arasında, ABD'nin İsviçre ihracatına uyguladığı gümrük vergilerini mevcut yüzde 39'dan yüzde 15'e düşürmeyi öngören bir anlaşma, bu hafta içinde imzalanabilir.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsviçre ile ABD arasında gümrük anlaşması bu hafta yapılabilir
Takip Et

İsviçre'den bir kaynak, anlaşmanın en erken perşembe veya cuma günü sonuçlanacağını belirtirken, anlaşmanın pazartesi günü de sonuçlanabileceğini belirtti.

Kaynak, gümrük vergilerindeki bu indirim anlaşmasının, ABD Başkanı Donald Trump'ın onayı olmadan kesinleşmeyeceğinin de altını çizdi.

ABD'de özel sektör istihdamı daralma gösterdiABD'de özel sektör istihdamı daralma gösterdiKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
ABD’de işgücü piyasasında sert fren için Goldman Sachs uyardı
ABD’de işgücü piyasasında sert fren için Goldman Sachs uyardı
Almanya'da yatırımcı güveni kasımda yükseliş beklentisinin aksine düştü
Almanya'da yatırımcı güveni kasımda yükseliş beklentisinin aksine düştü
ABD'de perakende satışlar yüzde 5,9 arttı
ABD'de perakende satışlar yüzde 5,9 arttı
ABD'de özel sektör istihdamı daralma gösterdi
ABD'de özel sektör istihdamı daralma gösterdi
Rusya ile Çin arasında Kuzey Deniz Yolu üzerinden kargo sevkiyatı arttı
Rusya ile Çin arasında Kuzey Deniz Yolu üzerinden kargo sevkiyatı arttı
Çin'de elektrikli araç üretimi ve satışları arttı
Çin'de elektrikli araç üretimi ve satışları arttı