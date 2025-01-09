İsviçre Merkez Bankası 88 milyar dolar kâr bekliyor

İsviçre Merkez Bankası (SNB), yükselen hisse senedi piyasaları, artan altın fiyatları ve güçlenen dolar sayesinde yaklaşık 80 milyar İsviçre Frangı tam yıl karı rapor edeceğini söyledi.

Geçici hesaplamalara göre beklenen kâr, SNB'nin 2023'te 3,2 milyar frank zarar ettiği ve 2022'de 132 milyar franklık rekor bir zarar açıkladığı iki yıllık büyük zararı tersine çeviriyor.