  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. İsviçre Merkez Bankası 88 milyar dolar kâr bekliyor
Takip Et

İsviçre Merkez Bankası 88 milyar dolar kâr bekliyor

İsviçre Merkez Bankası, 2024 yılında 88 milyar dolar kâr beklediğini değerlendirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsviçre Merkez Bankası 88 milyar dolar kâr bekliyor
Takip Et

İsviçre Merkez Bankası (SNB), yükselen hisse senedi piyasaları, artan altın fiyatları ve güçlenen dolar sayesinde yaklaşık 80 milyar İsviçre Frangı tam yıl karı rapor edeceğini söyledi.

Geçici hesaplamalara göre beklenen kâr, SNB'nin 2023'te 3,2 milyar frank zarar ettiği ve 2022'de 132 milyar franklık rekor bir zarar açıkladığı iki yıllık büyük zararı tersine çeviriyor.

2025’te ABD ve Japon hisse senetleri daha cazip görünüyor!2025’te ABD ve Japon hisse senetleri daha cazip görünüyor!Borsa Haberleri

 

Küresel Ekonomi
Almanya'nın sanayi üretiminde büyüme beklentileri aştı
Almanya'nın sanayi üretiminde büyüme beklentileri aştı
Goldman Sachs'tan Çin için enflasyon tahmini
Goldman Sachs'tan Çin için enflasyon tahmini
ABD'de tüketici kredileri, geçen yıl kasım ayında düşüş gösterdi
ABD'de tüketici kredileri, geçen yıl kasım ayında düşüş gösterdi
Fed tutanakları yayımlandı: Üyeler, faiz indirimi döngüsünü daha yavaş hareket ettirme görüşünde
Üyeler, faiz indirimi döngüsünü daha yavaş hareket ettirme görüşünde
ABD Hazine Bakanı'ndan enflasyonda Kovid-19 vurgusu: Teşvikler katkıda bulunmuş olabilir
ABD Hazine Bakanı'ndan enflasyonda Kovid-19 vurgusu: Teşvikler katkıda bulunmuş olabilir
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü