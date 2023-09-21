İsviçre Merkez Bankası faize dokunmadı

İsviçre Merkez Bankası (SNB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,75'te bıraktı. Ancak orta vadede fiyat istikrarını sağlamak için para politikasında daha fazla sıkılaştırmaya ihtiyaç duyulması olasılığının göz ardı edilemeyeceği uyarısında bulundu.

Piyasa SNB'nin son kez faizi 25 baz puan artırarak yüzde 2,0'a çıkarmasını bekliyordu.

SNB'nin faiz kararına ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"SNB politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,75'te bıraktı. Son çeyreklerde para politikasının önemli ölçüde sıkılaştırılması, kalan enflasyonist baskıya karşı koymaktadır. Bugünkü perspektiften bakıldığında, orta vadede fiyat istikrarını sağlamak için para politikasının daha da sıkılaştırılmasının gerekli olabileceği göz ardı edilemez. Bu nedenle SNB önümüzdeki aylarda enflasyonun gelişimini yakından izleyecektir. SNB, uygun parasal koşulları sağlamak için gerektiğinde döviz piyasasında da aktif olmaya hazırdır. Mevcut ortamda döviz satışına odaklanılmaktadır.

Bankaların SNB nezdinde tuttukları vadesiz mevduatlara belirli bir eşiğe kadar SNB politika faizi olan %1,75 oranında ödeme yapılmaya devam edilecektir. Bu eşiğin üzerindeki vadesiz mevduatlar %1,25 faiz oranıyla ve dolayısıyla SNB politika faizine kıyasla 0,5 puanlık bir indirimle değerlendirilecektir.

Enflasyon son aylarda daha da düşmüş ve Ağustos ayında %1.6 olarak gerçekleşmiştir. Bu düşüş her şeyden önce ithal mal ve hizmetlerdeki düşük enflasyondan kaynaklanmıştır.

Yeni koşullu enflasyon tahmini, SNB politika faiz oranının tüm tahmin ufku boyunca %1,75 olduğu varsayımına dayanmaktadır. Orta vadede yeni tahmin, temel olarak ekonomik yavaşlama ve yurtdışından gelen enflasyonist baskının biraz daha düşük olması nedeniyle Haziran ayındaki tahminin bir miktar altındadır. Enflasyon tahmini, yıllık ortalama enflasyonun 2023 ve 2024 için %2.2, 2025 için ise %1.9 olacağını öngörmektedir. Dolayısıyla tahmin ufkunun sonunda fiyat istikrarı aralığının hemen içinde yer almaktadır.

Küresel ekonomik büyüme bu yılın ikinci çeyreğinde ılımlı seyretmiştir. Enflasyon birçok ülkede düşmeye devam etse de, ilgili hedeflerin açıkça üzerinde kalmaya devam etmektedir.

Bu çerçevede, çok sayıda merkez bankası, önceki çeyreklere kıyasla daha yavaş bir hızda da olsa, son çeyrekte para politikalarını daha da sıkılaştırmıştır.

Önümüzdeki çeyreklerde küresel ekonomiye ilişkin büyüme görünümü zayıf kalmaya devam etmektedir. Aynı zamanda, enflasyonun dünya genelinde şimdilik yüksek seyretmeye devam etmesi muhtemeldir. Ancak orta vadede, özellikle daha kısıtlayıcı para politikası nedeniyle, daha ılımlı seviyelere dönmesi beklenmektedir.

Küresel ekonomiye ilişkin bu senaryo büyük riskler barındırmaya devam etmektedir. Özellikle bazı ülkelerdeki yüksek enflasyon beklenenden daha kalıcı olabilir ve bu da para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebilir. Aynı şekilde, Avrupa'daki enerji durumu 2023'ün 4. çeyreğinde ve 2024'ün 1. çeyreğinde yeniden kötüleşebilir. Bu nedenle küresel ekonomide belirgin bir yavaşlama göz ardı edilemez.

İsviçre GSYH'si 2023'ün ikinci çeyreğinde durgunlaşmıştır. Hizmetler sektörü bir kez daha sağlam bir şekilde büyürken, imalat sektöründeki katma değer önemli ölçüde daralmıştır. İşgücü piyasası güçlü kalmaya devam etmiş ve toplam üretim kapasitesinin kullanımı çok az da olsa ortalamanın üzerinde seyretmeye devam etmiştir.

Yılın geri kalanında büyümenin zayıf kalması beklenmektedir. Yurtdışından gelen zayıf talep, enflasyon nedeniyle satın alma gücünün azalması ve daha kısıtlayıcı finansman koşulları büyümeyi azaltıcı bir etki yaratmaktadır. Genel olarak, İsviçre'nin GSYH'sinin bu yıl %1 civarında büyümesi bekleniyor. Bu ortamda işsizlik muhtemelen bir miktar artmaya devam edecek ve üretim kapasitesinin kullanımı bir miktar azalacaktır.

Küresel ekonomide olduğu gibi İsviçre için de tahminler yüksek belirsizlik içeriyor. Ana risk, yurtdışında daha belirgin bir ekonomik yavaşlamadır.

Mortgage ve emlak piyasalarındaki ivme son çeyreklerde belirgin bir şekilde zayıflamıştır. Ancak bu piyasalardaki kırılganlıklar devam etmektedir"