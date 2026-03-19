İsviçre Merkez Bankası faize dokunmadı: Kur için müdahale kapıda

İsviçre Merkez Bankası (SNB), perşembe günü politika faizini beklentilerle uyumlu biçimde yüzde 0'da sabit bıraktı. Bu karar, Haziran 2025'e kadar süren altı ardışık çeyreklik indirim döneminin ardından üst üste üçüncü faiz sabitlemesi oldu.

SNB, Orta Doğu’daki savaşın ardından güvenli liman arayışlarıyla İsviçre frangının hızla değer kazanması üzerine döviz piyasasına müdahale isteğini artırdığını açıkladı. Banka, “Çatışma nedeniyle döviz piyasasına müdahale isteğimiz artmıştır. Bu şekilde frangın hızlı ve aşırı değerlenmesini engelleyerek İsviçre’de fiyat istikrarını koruyoruz” ifadelerini kullandı.

Son 12 ayda İsviçre frangı, ABD doları karşısında %11’den fazla değer kazandı. Bu durum ithalatı ucuzlatarak enflasyonu baskılarken, ihracatı pahalı hale getirerek yerel ekonomiyi olumsuz etkiliyor. SNB, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarının ardından mesajlarını sertleştirdi.

Banka ayrıca enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle önümüzdeki çeyreklerde enflasyon tahminlerinin daha yüksek olduğunu ve ekonomik görünümün “önemli ölçüde belirsizleştiğini” vurguladı.