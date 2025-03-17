İsviçre Merkez Bankası son kez faiz indirimine gidebilir

İsviçre Merkez Bankası (SNB), perşembe günü temel faiz oranına ilişkin son kararını açıklayacak ve yatırımcılar ve ekonomistler 25 baz puanlık bir indirim daha yaparak faiz oranını yüzde 0,25'e indirmesini bekliyor.

Vistesen ve Debono'ya göre, Avrupa Merkez Bankası'nın politikasından sapma ve frankta aşırı güçlenmeye yol açma riskine rağmen, SNB'nin bu oranı en düşük seviyeye çekmesi muhtemel. “Ticari gerilimler frank üzerinde yukarı yönlü baskı yaratmaya devam edecek, dolayısıyla her halükarda döviz müdahalesi gerekecek” değerlendirmesini yapıyorlar.