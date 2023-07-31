İsviçre Merkez Bankası'ndan 15 milyar dolar zarar

İsviçre Merkez Bankası, Credit Suisse ve UBS'e verdiği acil durum kredilerinden yaklaşık 900 milyon frank faiz geliri elde etmesine rağmen, ikinci çeyrekte 13,2 milyar İsviçre Frangı (15,14 milyar dolar) zarar ettiğini açıkladı.

İsviçre Merkez Bankası, önce Credit Suisse'i desteklemek, ardından da Mart ayında devlet tarafından organize edilen bir anlaşmayla UBS tarafından devralınmasını kolaylaştırmak için 168 milyar frank borç verdi.

SNB'nin krizin pençesindeki bankalara verdiği kredilerin yarısından fazlası geri ödendi.

Faiz geliri, merkez bankasının son para politikası sıkılaştırmasının bir sonucu olarak yaptığı kayıpları kısmen azalttı.

SNB ikinci çeyrekte İsviçre frangı pozisyonlarından 1,88 milyar frank kaybetti ve bu büyük ölçüde vadesiz mevduatlara faiz ödemelerinin yeniden başlamasını yansıtıyor.

SNB ayrıca likiditeyi emme ve piyasa faiz oranını geçen ay %1,75'e yükselttiği politika faiz oranına yönlendirme operasyonlarının bir parçası olarak SNB tahvilleri ve repo yoluyla da faiz ödüyor.

Diğer merkez bankaları gibi SNB de inatçı enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını yükseltiyor.

Dev tahvil portföyü değer kaybetti

Ancak ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve diğerlerinin faiz artırımları SNB'nin devasa tahvil portföyünün değerini düşürerek genel kaybına önemli katkıda bulundu.

İsviçre Merkez Bankası (SNB), sermaye piyasalarındaki yüksek dalgalanmaların etkisiyle geçen yıl 143 milyar dolar zarar açıklamıştı