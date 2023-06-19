İsviçre Merkez Bankası'ndan 25 baz puan artırım ihtimali güçlendi

İsviçre'de enflasyonun aşağı yönlü hareket etmesi ile birlikte İsviçre Merkez Bankası'nın (SNB) faizi 25 baz puan artıracağı beklentisi güçlendi.

Piyasa hali hazırda SNB'nin 50 baz puanlık bir artırıma gideceği beklentisini yüzde 62 olarak fiyatlarken, Reuters'in 33 ekonomist ile yaptığı ankette 30 ekonomist faizin 25 baz puan artırılacağını öngördü. Geri kalan 3 ekonomist ise 50 baz puanlık artırım öngördü.

SNB faiz kararını perşembe günü açıklayacak.