İsviçre Merkez Bankası'ndan bankacılık mevzuatını düzenleme kararı

İsviçre Merkez Bankası (SNB), Silicon Valley Bank ile başlayan finans krizinin ardından iflas korkularıyla UBS'e satılan Credit Suisse'nin ardından, İsviçre bankacılık sisteminin düzenlenmesi ve bankacılık sistemine yönelik denetim mekanizmasını gözden geçirecek.

İsviçre Merkez Bankası (SNB) Başkanı Thomas Jordan yaptığı açıklamada, İsviçre bankacılık düzenlemesi ve denetiminin gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Merkez bankası, Credit Suisse'in devlet eliyle kurtarılmasında kilit bir rol oynamıştı ve bankanın çökmesini önlemek ve UBS tarafından devralınmasını kolaylaştırmak için 250 milyar franklık acil likidite sağlamıştı.

Jordan, SNB'nin Bern'deki yıllık toplantısında Credit Suisse krizine atıfta bulunarak, "Bankacılık düzenlemesi ve denetiminin son olaylar ışığında gözden geçirilmesi gerekecek" dedi.