İsviçre Merkez Bankası'ndan 'belirsizlik' vurgusu

İsviçre Merkez Bankası (SNB), 2025 Finansal İstikrar Raporu'nda "Çeşitli risk faktörleri, potansiyel olumsuz şokların küresel ekonomik ve finansal koşullar üzerindeki etkisini artırabilir" dedi.

SNB, riskler arasında kamu borcunun küresel olarak tarihi zirvelere yakın olması, küresel konut gayrimenkullerindeki değerlemeler, küresel şirket tahvilleri ve ABD hisse senedi piyasasının hala gergin görünmesi olduğunu söyledi.

Raporda, sermaye oranlarının genel olarak istikrarlı kaldığı, mevcut sermaye tamponlarının önemli zarar emici ve kredi verme kapasitesini yansıttığı ve bankaların dayanıklılıklarına katkıda bulunan önemli likidite tamponlarına sahip olduğu belirtildi.

Ancak düzenleyici zayıflıkların devam ettiğini ve finansal sistemi güçlendirmek için ele alınması gerektiğini belirten SNB, bu ayın başlarında gelecekteki krizleri önlemeye yönelik tedbirler belirleyen İsviçre hükümeti tarafından yapılan önerileri destekledi.