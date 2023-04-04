İsviçre Merkez Bankası'ndan Credit Suisse açıklaması: İflas edecekti!

Sıkılaşan finansal koşullara dayanamayarak iflas eden Silicon Valley Bank'ın ardından, yeni bir iflas ve finansal kriz dalgasına yönelik korkuların arttığı bir dönemde, iflas beklentileriyle adı sıkça anılan Credit Suisse'ye yönelik İsviçre Merkez Bankası'ndan (SNB) yeni bir açıklama geldi.

SNB'nin Başkan Yardımcısı olan Martin Schlegel tarafından yapılan açıklamaya göre, Credit Suisse, UBS tarafından satın alınmasaydı, ciddi bir iflas riski ile karşı karşıya kalacaktı.

Küresel bir mali krizin eşiğinden dönüldüğünün altını çizen İsviçre Merkez Bankası (SNB) Başkan Yardımcısı Martin Schlegel, hükümetin aracılık ettiği devralma olmasaydı, "İsviçre'de ve dünya çapında bir mali kriz çok, çok muhtemel olurdu. Credit Suisse o zaman iflas etmiş olurdu" dedi.