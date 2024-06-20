İsviçre Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz adımı
İsviçre Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,25'e çekti, piyasa beklentisi yüzde 1,50'de sabit bırakılması yönündeydi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsviçre Merkez Bankası (SNB) politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 1.25'e indirdi. Ekonomistlerin beklentisi, bankanın faizi yüzde 1,50'de sabit bırakılması yönündeydi.
SNB Mart ayında beklenmedik bir kararla politika faizini 25 baz puan düşürerek sıkı para politikasını gevşetmeye başlayan ilk büyük merkez bankası olmuştu.