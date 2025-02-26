İsviçre yatırımcı duyarlılığı endeksi geriledi
İsviçre yatırımcı duyarlılığı endeksinin şubat ayında 14,3 puan düşerek 3,4 puana geriledi.
İsviçre yatırımcı duyarlılığı endeksi şubat ayında düştü. Göstergeyi CFA Society Switzerland ile işbirliği içinde yayınlayan UBS, “Muhtemelen artan belirsizliği yansıtan UBS CFA Society Switzerland göstergesi son zamanlarda dalgalanma yaşadı” dedi.
Anket katılımcılarına göre Donald Trump'ın ticaret politikasının büyüme üzerinde olumsuz etkileri olması ve özellikle ABD'de enflasyonu artırması bekleniyor.