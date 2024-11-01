İsviçre'de enflasyon 3 yılın en düşük seviyesine geriledi

İsviçre'de enflasyon Ekim ayında son üç yılın en düşük seviyesine gerileyerek İsviçre Merkez Bankası'nın (SNB) bu yıl ve 2025 yılında daha fazla faiz indirimine gideceğine işaret etti.

Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre İsviçre tüketici fiyatları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 arttı. Analistler yüzde 0,8 artış bekliyordu.

Fiyatlardaki artış Temmuz 2021'den bu yana görülen en düşük seviye olurken, daha ucuz gıda, giyim ve ev eşyalarını yansıttı.

Ekim ayında fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında düştü.

Piyasalar şu anda merkez bankasının 12 Aralık'taki bir sonraki toplantısında faizleri yüzde 1'den yüzde 0,75'e indirmesine yüzde 72, önümüzdeki mart ayında tekrar yüzde 0,5'e indirmesine ise yüzde 68 ihtimal veriyor.

J.Safra Sarasin'den Karsten Junius, “Düşen enflasyonun durumu SNB için rahatsız edici hale geliyor, Aralık ayında faizleri kesinlikle 25 baz puan indirecek, ancak 50 baz puan indirirlerse şaşırmam. Ancak bence rezervde bir şeyler tutmayı tercih edecek ve faizleri martta 25 baz puan, haziranda da 25 baz puan daha düşürerek 25 baz puana indirecek” dedi.