İsviçre'de enflasyon hafif yükseldi

İsviçre İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyatları temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre %0,2 yükseldi ve haziran ayındaki ve piyasa beklentisi olan %0,1'in üzerinde geldi.

Enflasyonun hala negatif bölgeye yakın seyretmesi, İsviçre Merkez Bankası'nın (SNB) bu yıl içinde faiz oranlarını sıfırın altına çekme ihtimalini gündemde tutuyor.

Son enflasyon verileri, ABD'nin İsviçre mallarına sürpriz bir şekilde %39'luk gümrük vergisi uygulaması gibi ekonomik gelişmelerin ardından geldi. Bu vergi haberiyle dolar karşısında değer kaybeden İsviçre frangı, zayıf ABD istihdam verileri sonrası cuma günü toparlanma gösterdi.

SNB, haziran ayında politika faizini sıfıra indirdi. Banka, yatırımcılar için güvenli liman niteliği taşıyan ve değerlenen frangın İsviçre ihracatına olumsuz etkilerini kontrol altına almayı hedefliyor.