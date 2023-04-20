İsviçre'de faizler artmaya devam edecek

İsviçre Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Martin Schlegel, İsviçre'de enflasyonun diğer ülkelerle karşılaştırıldığında düşük olabileceğini, ancak yine de çok yüksek olduğunu ve ileride faiz oranlarının artabileceğine dair işaretler olduğunu belirtti. Schlegel, fiyat istikrarıyla ilişkilendirdikleri seviyenin açıkça üzerinde olduklarını ve daha fazla faiz artırımını göz ardı edemeyeceklerini ifade etti.

Son dört para politikası toplantısının her birinde faiz oranlarını artıran SNB, geçen ay oranları 50 baz puan artırarak yüzde 1,5 seviyesine çıkardı. Schlegel, SNB'nin faiz artırım politikasının devam edebileceği yönünde işaretler vererek, enflasyonun kontrol altında tutulması için gerekli adımların atılacağını söyledi.

İsviçre ekonomisi özellikle Silicon Valley Bank’ın ardından Credit Suisse’nin iflasına yönelik beklentiler ile ortaya çıkan finansal istikrarsızlık ortamında gözlerin üstüne çevirildiği bir ülke konumuna gelmişti. Ülkenin en büyük ikinci bankası Credit Suisse’nin iflas endişleri ile UBS’e satılması ve ardından İsviçreli yetkililer tarafınan konuya ilişkin yapılan "Credit Suisse batsaydı, İsviçre ekonomisi çökerdi" açıklamaları ise dikkat çekmişti.