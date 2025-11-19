İsviçre'de süper zenginlere vergi planı reddedilecek

  1. Ekonomim
İsviçre'de süper zenginleri hedef alan yeni bir veraset vergisi planının seçmenlerin dörtte üçü tarafından reddedileceği tahmin ediliyor.

Tamedia/20 Minuten gazete grubu, bu ayın sonunda yapılacak halk oylaması öncesinde bir anket yayınladı. Genç Sosyalistler tarafından teklif edilen plana karşı muhalefet, bir ay önceki anketteki %67'den %75'e yükseldi.

30 Kasım'da ulusal oylamaya sunulacak öneri, 50 milyon frank (62,8 milyon dolar) değerini aşan varlıklara %50 vergi uygulanmasını öngörüyor. Elde edilecek gelir, iklim değişikliğiyle mücadeleyi amaçlayan girişimlere yönlendirilecek.

Anket ayrıca İsviçreli kadınların da erkekler gibi zorunlu askerlik veya sivil hizmet yapıp yapmaması gerektiğine ilişkin ayrı bir önlemin de bu ayın sonundaki oylamada reddedileceğini gösterdi.

