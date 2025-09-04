İsviçre'de yaşam maliyeti iyileşiyor

Aylık düşüş temel olarak mevsimsel ve seyahatle ilgili temel kategorilerdeki fiyat düşüşlerinden kaynaklandı. Özellikle, uluslararası paket tatiller, ek konaklama ve hava taşımacılığı maliyetleri azaldı. Özel ulaşım araçlarının kiralanmasına ilişkin fiyatlar da düşerek tüketicileri rahatlatmıştır. Buna karşılık, bu düşüşler, konut kiraları ile giyim ve ayakkabı fiyatları da dahil olmak üzere temel kalemlerin maliyetlerindeki artışla kısmen dengelendi.

Avrupa karşılaştırması için önemli olan tamamlayıcı bir ölçüt olarak İsviçre Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) 107.91 puan olarak gerçekleşti. Bu, Ağustos 2024'e kıyasla aylık %0,1'lik bir düşüş ve %0,0'lık sabit bir yıllık değişim oranı gösterdi.

Standartlaştırılmış bir AB yöntemi çerçevesinde hesaplanan HICP, İsviçre'nin enflasyon görünümünü doğrudan Avrupalı komşularıyla karşılaştırmak için hayati önem taşımakta ve ülkede olağanüstü bir fiyat istikrarı döneminin yaşandığını teyit etmekte.