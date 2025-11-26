  1. Ekonomim
  3. İsviçre'de yatırımcı duyarlılığı yükseldi
İsviçre yatırımcı duyarlılık endeksi kasım ayında güçlü bir toparlanma göstererek +12.2 puana ulaştı.

UBS’in CFA Society Switzerland ile birlikte yayımladığı gösterge, bir önceki aya göre 19.9 puanlık artışla ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

UBS, İsviçre ve ABD’nin ticaret anlaşmasına yönelik ortak niyet beyanının ardından analistlerin ihracat beklentilerinin belirgin biçimde iyileştiğini bildirdi. Banka, dış talebe yönelik görünümdeki bu güçlenmenin yatırımcı güvenini yukarı çektiğini vurguladı.

UBS ayrıca anket sonuçlarının İsviçre Merkez Bankası’nın aralık ayındaki para politikası toplantısında faiz oranlarında bir değişiklik yapmasının beklenmediğini gösterdiğini ifade etti.

Kasım 2025 dönemine ait veriler, yatırımcı beklentilerinin +12.2’ye yükselirken mevcut koşulların -4.9 seviyesinde kaldığını ortaya koydu. Ekim 2025’te beklentiler -7.7, mevcut koşullar 0.0 olarak ölçülmüştü. Kasım 2024’te ise beklentiler -12.4, mevcut koşullar +6.3 seviyesinde bulunuyordu.

