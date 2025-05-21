İsviçre'den Booking'in komisyon oranları için yeni karar!

İsviçre Rekabet Kurumu, online otel rezervasyon platformu Booking.com’un pazardaki hakim konumunu kötüye kullandığını tespit etti. Kurum, yürütülen soruşturma sonucunda Booking.com’un İsviçre otellerinden aldığı komisyon oranlarının ciddi oranda düşürülmesine hükmetti. Buna göre, kurum, Booking.com’un İsviçre otelleri için uyguladığı komisyon oranlarını aşırı yüksek buldu.

Ücretlerin yaklaşık dörtte bir oranında azaltması gerektiğine karar verildi

Booking.com’un bu ücretleri yaklaşık dörtte bir oranında azaltması gerektiğine karar veren kurum, indirimlerin yasal olarak bağlayıcı hale geldikten 3 ay sonra uygulanması ve 3 yıl boyunca yürürlükte kalması gerektiğini vurguladı.

"Benden daha düşük fiyata hiçbir yerde satamazsın"

Öte yandan, son yıllarda online otel rezervasyon platformlarının pazar hakimiyetini kötüye kullandığına ilişkin tartışmaların artması dikkati çekerken, Eylül 2024’te Avrupa Birliği Adalet Divanı, Booking.com'un sözleşmelerde otellere dayattığı "Benden daha düşük fiyata hiçbir yerde satamazsın" şeklindeki maddenin yasalara aykırı olduğuna hükmetmişti.

İspanya Rekabet Kurumu da Booking.com'a pazar hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle geçen yıl 413 milyon Euro tutarında ceza vermişti.