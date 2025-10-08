İsviçreli dev Julius Baer: Merkez bankaları altın alımını 3-5 yıl sürdürecek

  1. Ekonomim
İsviçre bankası Julius Baer, merkez bankalarının altın alımlarının 3-5 yıl daha süreceğini öngörüyor. Bankacılık devi, altında fiyat beklentisini yükselterek 3 aylık fiyat tahminini 4.150 dolar olarak güncelledi.

Bankacılık devi Julius Baer, altın tahminini paylaştı. Banka altında fiyat beklentisini yükselterek, 3 aylık rekor tahminini 4.150 dolar seviyesi olarak açıkladı.

Merkez Bankaları altın alımına devam edecek

Bankanın Araştırma Başkanı Carsten Menke, gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarındaki altın alımının muhtemelen 3-5 yıl daha devam edeceğini açıkladı. Menke, projeksiyonunu küresel ortalamayla uyumlu olarak yüzde 20-25'lik hedef altın tahsisine dayandırıyor.

Bu alımların, merkez bankalarının ABD dolarına olan bağımlılıklarını azaltma ve ABD yaptırımlarına karşı savunmasızlıklarını düşürme hedefleri nedeniyle altın fiyatlarının yapısal bir itici gücü olmaya devam etmesi bekleniyor.

“Zayıf dolar ve Fed bağımsızlığının gölgesinde altına talep artabilir” 

Menke, tipik olarak döngüsel olan güvenli liman talebinin, ABD dolarının zayıflaması ve Fed’in bağımsızlığına ilişkin endişelerin doğrulanması durumunda yapısal bir faktör haline gelebileceğini de söylüyor.

Banka altında kısa ve uzun vadeli fiyat tahminini paylaştı 

Julius Baer, altına yönelik uzun vadeli yapıcı görüşünü yinelerken üç aylık fiyat hedefini 4.150 dolar/ons'a, 12 aylık hedefini ise 4.500 dolar/ons'a yükseltti.

Spot altın yüzde 1,3 yükselişle 4.037,18 dolar/ons seviyesinde işlem görüyor.

