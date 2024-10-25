İsviçreli dev banka küresel hisse senetleri tavsiyesini ‘çekici’ye yükseltti

UBS ABD ekonomisindeki dirençli büyüme ve otoriter merkez bankalarının para politikasını gevşetmesini gerekçe göstererek küresel hisse senetleri için tavsiyesini ‘nötr’den ‘çekici’ye yükseltti.

UBS analistleri, “Ekonomik büyüme oldukça dirençli ve merkez bankaları proaktif davrandı, bu da bize destekleyici zeminin daha fazla çalışması için yer olduğuna dair güven veriyor” dedi.

Yapay zeka ve Çin’den gelecek ek teşvik kazançları destekleyecek

UBS, yapay zekanın ve Çin’den gelecek ek teşvik önlemlerinin kurumsal kazançları destekleyeceğini belirtti. UBS, Çin’den gelecek ek teşvik önlemlerinin küresel hisse senetlerini daha da destekleyeceğini ve diğer bölgelerdeki büyümenin dibe vurduğunu belirtti. Analistlere göre, ABD'nin sağlam ekonomik yapısı, yapay zeka, güçlü iş gücü piyasaları ve enflasyonun kademeli olarak azalması ile desteklenecek ve bu durum kurumsal kazançlara katkı sağlayacak.

UBS’den Trump uyarısı geldi

UBS, Donald Trump’ın seçilmesi durumunda piyasaların olası tarife risklerini hızla fiyatlayabileceği konusunda uyarıda bulundu. UBS, ABD seçimlerinin özellikle Donald Trump’ın yeniden seçilmesi durumunda kısa vadeli bir risk olabileceğini belirtti. Piyasaların hızla potansiyel tarife risklerini fiyatlayabileceği ifade edildi. UBS, teknoloji sektörünün ana kazanç büyümesi motoru olarak kalacağını, ancak diğer sektörlerin de katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.