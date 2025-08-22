  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. İsviçreli dev UBS'ten petrol fiyatı için yeni tahmin
Takip Et

İsviçreli dev UBS'ten petrol fiyatı için yeni tahmin

İsviçre merkezli banka UBS, Brent petrol fiyatlarının kısa vadede 60-70 dolar/varil aralığının üst bölümünde kalmasını, ancak yılın ilerleyen dönemlerinde bu bandın alt kısmına doğru kaymasını beklediğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsviçreli dev UBS'ten petrol fiyatı için yeni tahmin
Takip Et

Banka, küresel petrol talebinin yılın zirvesine ağustos ayında ulaştığını ve önümüzdeki aylarda sınırlı bir düşüş yaşanacağını öngörüyor. UBS'ye göre, talepteki bu ılımlı gerileme ve arz yönlü gelişmeler, petrol piyasasında daha dengeli bir görünüme neden olacak.

Özellikle Güney Amerika'dan gelen üretimin bir miktar daha artması beklentisiyle birlikte UBS analistleri piyasadaki arzın önümüzdeki aylarda güçleneceğini belirtiyor. Brezilya ve Guyana gibi ülkelerin üretimi artırması, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir.

Bu gelişmeler ışığında UBS, Brent petrolün yakın vadede güçlü kalabileceğini ancak yılın son çeyreğinde talep zayıflaması ve artan arz nedeniyle fiyatların 60 dolar bandının alt seviyelerine gerileme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Küresel Ekonomi
AB, ABD’nin Stablecoin yasasının ardından dijital euro için harekete geçti
AB, ABD’nin Stablecoin yasasının ardından dijital euro için harekete geçti
ABD'den İran’ın petrol ticaretine yaptırım kararı: Çin ve Yunan şirketler listeye alındı
ABD'den İran’ın petrol ticaretine yaptırım kararı: Çin ve Yunan şirketler listeye alındı
Japonya'da enflasyon beklentilerin üzerinde kaldı
Japonya'da enflasyon beklentilerin üzerinde kaldı
ABD'de imalat sanayi PMI beklentileri aştı
ABD'de imalat sanayi PMI beklentileri aştı
ABD'de ikinci el konut satışları temmuzda arttı
ABD'de ikinci el konut satışları temmuzda arttı
Uluslararası Tahıl Konseyi küresel mısır ve buğday üretim tahminlerini yükseltti
Uluslararası Tahıl Konseyi küresel mısır ve buğday üretim tahminlerini yükseltti