İsviçreli saat devi Swatch'tan Trump'a göndermeli özel ürün: Piyasaya çıktı, 2 günde tükendi

İsviçreli saat üreticisi Swatch, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsviçre'ye uyguladığı yüzde 39'luk cezai gümrük vergilerine göndermede bulunan özel tasarım bir saatİ piyasaya sürdü.

“WHAT IF...TARIFFS?” adı verilen modelde, saat kadranında 3 ve 9 rakamlarının yeri değiştirildi. Bu tasarım, geçen ay İsviçre ithalatına getirilen yüzde 39'luk ek vergiye gönderme yaptı.

2 günde tükendi

139 İsviçre frangı (174 dolar) fiyat etiketliyle çarşamba günü satışa çıkan modelin, yalnızca İsviçre'de satışa sunulduğu ve şirketin internet sitesinde cuma günü itibarıyla tükendiği bildirildi.

“Pozitif bir provokasyon”

Swatch sözcüsü, modelin hem yetkililere “pozitif bir provokasyon” niteliği taşıdığını, hem de İsviçre hükümetine daha iyi bir anlaşma için baskı yapmayı amaçladığını söyledi.

Sözcü, “Swatch'un DNA'sında pozitif şekilde provoke etmek var. ABD'nin İsviçre'ye uyguladığı yüzde 39'luk vergilerle oynadık. Bunun kısa sürmesini umuyoruz. ABD gümrük vergilerini değiştirdiği anda bu saatin satışını durduracağız” dedi.

Vergi İsviçre'yi sarstı

Trump, 1 Ağustos'ta İsviçre'ye yüzde 39 oranında gümrük vergisi koyduğunu açıklamıştı. Bu oran, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık gibi büyük ticaret ortaklarına uygulanan yüzde 10-15 seviyesinin oldukça üzerinde bulunuyor.

Karar İsviçreli yetkililer ve iş dünyasında büyük tepki çekerken, iki ülke arasında daha iyi bir ticaret anlaşması için görüşmelerin sürdüğü açıklandı. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Perşembe günü yaptığı açıklamada, “Anlaşmaya varmamız kuvvetle muhtemel” dedi.

En çok saat sektörü etkilendi

Vergilerden en sert darbeyi İsviçre'nin saat ve lüks tüketim sektörü aldı. ABD, 2024'te 4,37 milyar frank ile İsviçre saatlerinin en büyük dış pazarı olmuştu.

Sınırlı sayıda üretilen bu saat, şirketin genellikle renkli ve yaklaşık 100 franka satılan “WHAT IF…” koleksiyonuna eklendi.