İsviçreli varlık yönetim şirketi Pictet, Türkiye pozisyonlarını artırıyor

Pictet, Latin Amerika pozisyonlarını azaltırken Türkiye pozisyonlarını artırıyor.

Pictet Varlık Yönetimi’nden Mary-Therese Barton, Türkiye tahvillerine ve para birimine yönelik yatırımcı desteğinin son 3 ayda politika yapıcılarla devam eden tartışmalar, piyasalardan gelen sinyaller ve muhalefetin öne çıktığı yerel seçimlerle arttığını söyledi.

Bloomberght'nin haberine göre TL’de ağırlıklarını artırdıklarını ve portföylerine 2-5 yıllık tahviller eklediklerini söyleyen Barton “Önümüzdeki aylarda enflasyonun ivme kaybedeceğine dair artan kanıtlar gördükçe pozisyonumuzu artırmaya başladık. Yabancı girişlerinin de Türk lirasının denge bulmasına katkı sağlamasını ve carry trade’i desteklemesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Türk varlıkları geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerden bu yana yükseliş trendinde. TL varlıklara yönelik risk iştahı da artıyor. Bu sene Türk lirası dolar karşısına yüzde 10’dan fazla değer kaybetse de 5 yıllık kredi risk primi (CDS) geçen sene gördüğü zirveden bu yana 500 baz puanın üzerinde düştü.

Barton “İyimserliğimize rağmen temkinli kalmaya devam edeceğiz” dedi.

TCMB bugünkü toplantıda politika faizini yüzde 50’de tutma kararı almış, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini belirtmişti.

Pictet Londra biriminden Alper Göçer “Politika yapıcılar temkinli olup enflasyonun hedeflenen aralıkta olduğundan emin olmak için birkaç veri daha görmek isteyecektir. Bunun da yıl sonuna yakın bir zamanda gerçekleşeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.