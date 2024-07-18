İsviçre'nin altın ihracatı 2 yılın en düşüğünde

Haziran ayında ihracat, geçen yılın aynı doöneminde 117,57 tohdan 68,38 tona düştü. Mayıs 2024'te ihracat 103,52 ton olmuştu.

İsviçre dünyanın en büyük külçe altın rafine ve transit merkezi konumundayken, Çin ve Hindistan talebin mevsime göre değiştiği ve genellikle yüksek altın fiyatlarına duyarlı olduğu en büyük tüketici pazarları.

Verilere göre, spot altın fiyatlarının bu yıl neredeyse %20 arttığı Haziran ayında İsviçre'nin Çin, Hindistan ve Türkiye'ye altın ihracatı bir önceki aya göre keskin bir düşüş gösterirken, Hong Kong'a yapılan teslimatlar arttı.

Haziran ayında Türkiye'ye ihracat geçen yılın aynı ayındaki 19,98 tondan 5,53 tona indi.

Çin'e inracat 30,99 tondan 12,25 tona ve Hindistan'a ihracat 23,37 tondan 6,88 tona geriledi.