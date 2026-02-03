İtalya, 15 yıl vadeli yeni bir devlet tahvili ihraç edecek

Danske Bank baş analisti Stefan Mellin, 15 yıl vadeli tahvillerin son dönemde yatırımcılar arasında giderek daha popüler hale geldiğini belirtti.

İtalya Hazine’si, Ekim 2041 vadeli yeni BTP’nin ihracı için bankalara yetki verdi.

Planlanan işlem, İtalya’nın bu yıl gerçekleştireceği ikinci tahvil sendikasyonu olacak. Ülke, ocak ayında iki dilimli bir tahvil işlemi yaparak Mart 2033 vadeli 15 milyar euro tutarında yeni BTP ihraç etmiş, ayrıca Nisan 2046 vadeli yeşil BTP için 5 milyar euroluk ek sendikasyon gerçekleştirmişti.