İtalya, AB'den sübvansiyon paketi istedi

İtalya Ekonomi Bakanı Giancarlo Giorgetti, ABD'nin Enflasyonu Düşürme Yasası içinde yer alan devasa sübvansiyonlar karşısında, Avrupa Birliği'ni rekabet gücünün desteklenmesi ve stratejik üretimin korunması için ortak bir yaklaşım belirlemeye çağırdı.

Giorgetti, Euro Bölgesi maliye bakanlarını toplantısı öncesinde Brüksel'de yaptığı açıklamada, "Bir Avrupa Enflasyonu Düşürme Yasası çıkarılması taraftarıyız" dedi.

İtalya Ekonomi Bakanı, AB'nin ülke bazlı bir yaklaşım yerine bir bütün olarak hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Rekabet gücünü destekleyen ve stratejik üretimi koruyan tedbirleri pozitif görüyoruz, ancak aynı zamanda herhangi bir müdahalenin Avrupa seviyesinde yapılması, ortak pazarın bütünlüğünün korunması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.