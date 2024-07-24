İtalya, Amazon'un 121 milyon Euro'suna el koydu

İtalya maliye polisi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli e-ticaret şirketi Amazon'un vergi dolandırıcılığı ve işçi sömürüsü iddialarıyla suçlanmasının ardından Milano merkezli bir Amazon şubesinde 121 milyon Euro'ya (4.3 milyar TL) el koydu.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre polis, büyük şirketlerin işgücü maliyetlerini düşürmek ve daha az vergi ödemek için lojistik hizmetlerini yasa dışı şekilde firmalara taşeron olarak verdiği bir sistem olduğu iddiasını araştırıyor.

"Yasa dışı fatura mekanizması"

El koyma kararında vergi dolandırıcılığının, kağıt üstünde belirtilmiş ancak hayata geçmeyen sahte sözleşmelerde olduğu gibi "bir yasa dışı fatura mekanizması" ile gerçekleştiği belirtildi.

Milano savcıları “işgücü tedarik zincirini” yeniden yapılandırarak, “iş ilişkilerinin ‘paravan’ şirketler aracılığıyla yürütüldüğünü, bu şirketlerin de vergi ve sosyal güvenlik ödemelerini sistematik olarak ihmal eden çeşitli kooperatif şirketler tarafından kullanıldığını” belirlediler.

İtalyan savcılar DHL, Uber ve Lidl gibi büyük şirketler hakkında da benzer soruşturmalar yürüttü.

Kiralama devi Aibnb, Aralık ayında İtalya ile dört yıldır süren vergi anlaşmazlığını çözmek için 576 milyon Euro (yaklaşık 20 milyar TL) ödemeyi kabul etti.

Amazon, bu yılın başlarında haksız rekabet uygulamaları iddiasıyla İtalya mali polisinin radarına girdi.

Ülkenin rekabet kurulu, Amazon'un iki iştirak firmasına, müşterilerin sık satın aldıkları ürünlerin yinelenen teslimatlarını ayarlamalarına olanak tanıyan 'Abone Ol ve Kaydet' seçeneği nedeniyle 10 milyon Euro (355 milyon TL civarında) para cezası verdi.

İtalyan yetkililere göre, bu işlevin otomatik olması tüketici haklarını ihlali olarak sayılıyor.