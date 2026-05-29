İtalya ekonomisinde makroekonomik makas: Tüketici güveni artarken iş morali neden düştü?

Euro Bölgesi’nin üçüncü büyük ekonomisi olan İtalya’da makroekonomik veriler, ekonominin iki temel direği arasında derin bir algı farklılığı yaşandığına işaret ediyor. Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) tarafından açıklanan verilere göre, İtalyan tüketicilerinin ekonomiye olan güveni son dönemdeki düşüş eğilimini kırarak güçlü bir geri dönüş gerçekleştirdi. Bir önceki ay 90,8 puan seviyesinde gerçekleşen tüketici güven endeksi, mayıs ayında 93,4 puana yükseldi. Açıklanan bu veri, piyasa analistlerinin 90,1 olan medyan tahminini de belirgin bir şekilde geride bırakarak son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Hanehalkının hem mevcut mali durumlarına hem de ülkenin genel ekonomik geleceğine dair beklentilerindeki bu ani toparlanma, pay piyasalarında ve perakende sektöründe ilk etapta pozitif bir hava estirdi.

Hanehalkı iyimserliği ve reel sektör karamsarlığı

Tüketici cephesindeki bu iyimserliğe karşın, üretim ve hizmet bacağından gelen sinyaller madalyonun diğer yüzünü gösteriyor. İmalat, perakende, inşaat ve hizmet sektörlerinin anket sonuçlarını harmanlayan bileşik iş dünyası moral endeksi, mayıs ayında sert bir düşüş kaydetti. Nisan ayındaki 95,1 seviyesinden 94,1 puana gerileyen endeks, son sekiz ayın en düşük seviyesine inerek reel sektördeki durgunluk endişelerini tırmandırdı. İmalat alt endeksi 87,9 puanla dip seviyelerdeki yatay seyrini korurken, genel iş moralindeki gerilemenin ana itici gücü pazar hizmetleri ve inşaat sektörlerindeki zayıflama oldu. Tüketicinin harcama eğilimindeki artışa rağmen, üretici ve hizmet sağlayıcılarının geleceğe karamsar bakması borsa koridorlarında en çok tartışılan konu haline geldi.

Arz ve talep dengesinde yapısal makas açılıyor

Mevcut makroekonomik tablo, talep tarafı ile arz tarafı arasındaki yapısal makasın açıldığını gösteriyor. Tüketicilerin güvenindeki artış, büyük ölçüde enflasyon baskısının baz etkisiyle hafiflemesi ve istihdam piyasadaki dönemsel istikrardan kaynaklanıyor. Vatandaşların satın alma gücündeki bu göreceli toparlanma hanehalkı harcamalarını desteklese de iş dünyası çok daha farklı makroekonomik risklerle mücadele ediyor. Şirketler; küresel enerji fiyatlarındaki oynaklık, Orta Doğu eksenli jeopolitik risklerin tedarik zincirleri üzerinde yarattığı baskı ve yüksek borçlanma maliyetleri nedeniyle operasyonel verimliliklerini korumakta zorlanıyor. Bu durum, iç talep canlı olsa bile üreticinin yeni yatırımlardan kaçınmasına ve üretim kapasitesini daraltma eğilimine girmesine yol açıyor.

Büyüme projeksiyonları üzerindeki orta vadeli riskler

Bu derin algı ayrışması, Giorgia Meloni hükümetinin ekonomik büyüme projeksiyonları üzerindeki baskıyı da artırıyor. Hükümet, jeopolitik türbülans ve enerji maliyetlerini gerekçe göstererek ülkenin bu yıl ve önümüzdeki yıla ilişkin büyüme beklentilerini %0,6 seviyesine kadar düşürmüştü. İş dünyasından gelen sekiz ayın en düşük moral verisi, İtalya ekonomisinin uzun vadeli durağanlık sarmalından çıkmasının kolay olmayacağını doğruluyor. Reel sektörün moralindeki bu aşınma devam ettiği takdirde, üretimdeki daralmanın gecikmeli olarak istihdam piyasasına yansıması ve mayıs ayında beklentileri aşan tüketici güvenini de orta vadede aşağı çekmesi kaçınılmaz bir risk olarak masada duruyor.