İtalya ekonomisinde nisan revizyonu: Yıllık enflasyon yüzde 2,7 seviyesine geri çekildi

Orta Doğu merkezli jeopolitik şoklar ve enerji sepetindeki oynaklık Avrupa'nın üçüncü büyük ekonomisini baskılamaya devam ediyor.

Enerji ürünlerinde hızlı yükseliş eğilimi

İtalya'da nisan ayında tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 1,1 oranında artış gösterdiği kesinleşti. Enflasyon sepetindeki bu ivmelenmenin temel lokomotifini, Orta Doğu'daki savaş ortamı ve Hürmüz Boğazı'ndaki tedarik zinciri kesintilerinin tetiklediği enerji maliyetleri oluşturdu. Düzenlenmemiş enerji ürünleri fiyatları nisan ayında yüzde 9,6 artış gösterirken, düzenlenen enerji kalemleri de yüzde 5,3'lük bir sıçrama kaydederek hanehalkı ve sanayi bütçeleri üzerindeki maliyet yükünü tırmandırdı.

Çekirdek enflasyon cephesinde olumlu sinyal

Enerji ve işlenmemiş gıda fiyatlarını dışarıda bırakan yıllık çekirdek enflasyon oranı ise mart ayındaki yüzde 2,1 seviyesinden nisan ayında yüzde 1,9’a geriledi. Çekirdek enflasyondaki bu yavaşlama, enerji şokunun henüz diğer mal ve hizmet gruplarına kalıcı bir ikinci tur etkisi yapmadığını gösteriyor. Avrupa Birliği standartlarına göre uyumlu tüketici fiyat endeksi (HICP) ise öncü verideki yüzde 2,9 seviyesinden yıllık yüzde 2,8’e revize edildi.