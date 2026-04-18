İtalya ekonomisinden güçlü sinyal: Dış ticaret fazlası şubatta beklentileri aştı

İtalya Ulusal İstatistik Ofisi tarafından paylaşılan son veriler, ülkenin Şubat ayında dış ticaret fazlasını bir önceki yılın aynı dönemine göre artırarak 4,94 milyar Euro seviyesine taşıdığını gösterdi. Piyasadaki genel öngörülerin oldukça üzerinde kalan bu rakam, özellikle enerji ithalatındaki maliyet düşüşü ve stratejik sektörlerdeki ihracat başarısıyla desteklenen bir direnci simgeliyor.

İthalat ve ihracat makası dış ticaret lehine açıldı

Dış ticaret dengesinde gözlenen bu iyileşmenin temel dinamiğini ithalat ve ihracat arasındaki makasın değişimi oluşturdu. Şubat ayında İtalya’nın toplam ihracatı, küresel talepteki kırılganlığa rağmen yıllık bazda yalnızca yüzde 0,2 oranında sembolik bir azalışla 53,8 milyar Euro seviyesinde kalmayı başardı.

Buna karşılık ithalat tarafında yaşanan yüzde 1,3’lük daha keskin gerileme, toplam hacmi 48,8 milyar Euro’ya çekerek ticaret fazlasının büyümesine doğrudan katkı sağladı. Özellikle enerji ürünlerinde verilen ticaret açığının geçen yıla oranla daralarak 3,47 milyar Euro’ya inmesi, ülkenin üzerindeki dış ticaret yükünü hafifleten en kritik unsurlardan biri olarak kayda geçti.

Metal sanayii ihracatın lokomotifi oldu

Sektörel bazda incelendiğinde, İtalyan sanayisinin belirli kollarda devasa bir ivme yakaladığı görülüyor. Ana metaller ve metal ürünleri grubu, yüzde 30’un üzerindeki ihracat artışıyla ayın tartışmasız lideri olurken, bu performans imalat sanayindeki diğer kayıpları dengeleyen bir unsur oldu. Ancak madalyonun diğer yüzünde, taşıma ekipmanları ve rafine petrol ürünleri gibi sektörlerde yaşanan çift haneli düşüşler, sanayi üretimindeki heterojen yapıyı ve bazı alt sektörlerin karşı karşıya olduğu zorlukları gözler önüne serdi.

AB pazarı daralırken denizaşırı rotalar yükselişe geçti

Pazar çeşitliliği açısından bakıldığında ise İtalya'nın geleneksel rotalarından saparak yeni güvenli limanlara yöneldiği bir tablo ortaya çıkıyor. Avrupa Birliği içindeki en büyük ortakları olan Almanya ve İspanya ile yapılan ticarette yüzde 15’i aşan gerilemeler yaşanırken, İsviçre ve ABD gibi AB dışı pazarlara yapılan sevkiyatlarda güçlü bir yükseliş trendi izlendi. Türkiye ile olan ticari ilişkilerde ise şubat ayı oldukça sönük geçti; İtalya’nın Türkiye pazarındaki ihracat payı yıllık bazda yüzde 27 oranında daralarak dönemin en sert düşüşlerinden birine imza attı.

Bölgesel baskılara rağmen küresel rekabet gücü korunuyor

Özetle İtalya, AB içindeki komşularıyla olan ticaretinde 652 milyon Euro açık vererek bölgesel bir baskı hissetse de, Avrupa Birliği dışı dünyayla kurduğu güçlü bağlar sayesinde genel ticaret dengesini korumayı başardı. Enerji dışı ürünlerde sağlanan 8,4 milyar Euro’luk fazlalık, İtalyan ürünlerine olan küresel ilginin devam ettiğini kanıtlarken, ülke ekonomisinin yılın geri kalanında bu dengeli performansı sürdürüp sürdüremeyeceği ise küresel faiz politikaları ve enerji fiyatlarının seyrine bağlı kalmaya devam edecek.