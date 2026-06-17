İtalya enflasyonunda sert sıçrama: ECB faiz indirimlerini erteler mi?

Avrupa genelinde sıkı para politikalarının ve yüksek borçlanma maliyetlerinin sürdüğü bir dönemde, Euro Bölgesi'nin üçüncü büyük ekonomisinden kritik fiyat istatistikleri geldi. Ulusal İstatistik Enstitüsü tarafından paylaşılan nihai verilere göre, İtalya'da tüketici fiyat endeksi mayıs ayında beklentilerin çok az altında kalmasına rağmen kronik yükseliş trendini bozmadı. Mayıs ayının son günlerinde yayınlanan öncü tahminlerde %3,3 olarak hesaplanan yıllık tüketici enflasyonu, yapılan incelemeler neticesinde %3,2 olarak aşağı yönlü güncellendi.

Enerji ve ulaşım kalemlerinde maliyet şoku

Aşağı yönlü küçük revizyona rağmen fiyatlar genel düzeyindeki bu sert ivmelenme, Eylül 2023'ten bu yana görülen en yüksek enflasyon oranı olarak kayıtlara geçiyor. Ekonomik dengelerdeki bu bozulmanın arkasında, özellikle uluslararası gerilimlerin ve tedarik hatlarındaki kırılganlığın tetiklediği enerji maliyetleri yatıyor.

Resmi harcama grupları kırılımına bakıldığında, düzenlemeye tabi olmayan serbest enerji ürünlerindeki fiyat artışlarının %9,6'dan %12,5 seviyesine fırlaması yükselişin ana motoru oldu. Enerji şokuna ek olarak, ulaştırma hizmetlerindeki yıllık fiyat artış hızının %0,6'dan %1,7'ye fırlaması ve rekreasyon-kültür sektöründeki %3,0'lük maliyet artışları, hayat pahalılığının pazar geneline yayıldığını gösteriyor.

Çekirdek enflasyon katılığı sürüyor

Gıda pazarındaki fiyat artış hızının %2,3'ten %1,9 seviyesine gerileyerek genel enflasyon üzerinde bir fren görevi görmesi, Mayıs ayındaki revizyonun en temel nedeni olarak öne çıkıyor. Ancak değişken kalemler olan taze gıda ve enerji ürünlerini dışarıda bırakan çekirdek enflasyon göstergeleri, tehlike çanlarının çalmaya devam ettiğini kanıtlıyor.

Nisan ayında %1,6 düzeyinde olan çekirdek enflasyon, mayıs ayında %1,7'ye tırmanarak fiyat katılıklarının henüz aşılamadığını ortaya koydu. Aylık bazda tüketici fiyat endeksinin %0,4 artış göstermesi, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) önümüzdeki dönemde atacağı faiz adımlarında İtalya gibi ithalat bağımlı ekonomilerin kırılgan fiyat yapılarını daha yakından izlemek zorunda kalacağına işaret ediyor.