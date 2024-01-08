İtalya Hazinesi'nden tahvil ihracı için bankalara yetki

İtalyan Hazinesi yaptığı açıklamada, İtalya'nın yedi yıl vadeli, Şubat 2031 tarihli yeni bir BTP'nin ilk ihracı ve mevcut Ekim 2053 vadeli BTP'nin yeniden ihracı için bankalara yetki verdi.

İhraca liderlik etmeleri için Banca Monte dei Paschi di Siena, Credit Agricole Corp. Investment Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe ve J.P. Morgan yetkilendirildi.