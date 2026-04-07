İtalya hizmet sektörü 16 aylık büyüme sürecinin ardından mart ayında ilk kez daraldı

İtalya ekonomisinin lokomotifi olarak görülen hizmet sektöründe işler mart ayında terse döndü. S&P Global tarafından yayımlanan Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine göre, Şubat ayında 52,3 seviyesinde seyreden endeks mart ayında 48,8 puana geriledi. Büyüme ile daralma arasındaki kritik eşik olan 50 puanın altına inilmesi, sektörde Kasım 2024’ten bu yana görülen ilk küçülmeye işaret ediyor. Bu ani düşüş, ülke ekonomisinin genel sağlığına dair endişeleri artırırken, imalat sektöründeki zayıflığın artık hizmet kollarına da sirayet ettiğini kanıtlıyor.

Artan maliyetler ve talep kaybı sektörü baskılıyor

Hizmet sektöründeki bu sert frenin arkasında yatan en temel sebep, hem iç hem de dış talepteki belirgin kan kaybı olarak öne çıkıyor. Yeni iş siparişleri endeksi bir önceki aya göre ciddi bir gerileme yaşayarak 52,7’den 48,3 seviyesine kadar düştü. Özellikle Orta Doğu’da süregelen jeopolitik gerilimlerin enerji ve nakliye maliyetlerini tırmandırması, işletmelerin girdi fiyatlarını son üç yılın en yüksek seviyesi olan 64,6 puana taşıdı. Şirketler bir yandan artan bu maliyet baskısıyla boğuşurken, diğer yandan zayıflayan talep nedeniyle bu yükü fiyatlarına tam olarak yansıtamamanın yarattığı kar marjı daralmasıyla karşı karşıya kalıyor.

Olimpiyat sonrası durgunluk ve küresel belirsizlikler

Bunun yanı sıra, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın sona ermesinin ardından turizm ve eğlence sektöründe yaşanan mevsimsel boşluk da bu daralmada büyük rol oynuyor. Olimpiyat süresince zirve yapan tüketim harcamaları ve konaklama verileri, organizasyonun bitişiyle birlikte yerini doğal bir durgunluğa bıraktı. Küresel belirsizliklerin tüketici güvenini zedelemesiyle birleşen bu durum, hizmet sağlayıcılarını yeni yatırımlar ve personel alımları konusunda çok daha temkinli bir pozisyona itmiş durumda. İhracat kanadındaki yeni siparişlerin de 48,3’e gerilemesi, dış pazarın da artık İtalyan hizmet sektörü için yeterli desteği sağlamadığını gösteriyor.

Ekonomik büyüme hedefleri ciddi risk altında

Hizmet ve imalat sektörlerindeki bu eş zamanlı bozulma, İtalya’nın genel ekonomik aktivitesini temsil eden Bileşik PMI verisini de 49,2’ye düşürerek genel bir daralma riskini masaya getirdi. Mevcut tablo, İtalyan hükümetinin 2026 yılı için belirlediği yüzde 0,7’lik büyüme tahmininin gerçekçiliğini sorgulatırken, ekonominin yılın geri kalanında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Önümüzdeki aylarda Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz politikalarında yapacağı olası hamleler ve küresel enerji fiyatlarındaki denge, İtalya’nın bu durgunluktan çıkıp çıkamayacağını belirleyen en kritik unsurlar olacak.