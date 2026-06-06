İtalya iç pazarında resesyon sinyali mi? Nisan ayı perakende satışları yatay seyretti

Yüksek enflasyon gölgesinde bütçesi daralan İtalyan halkı giyim ve teknoloji gibi gıda dışı harcamalarını %0,2 oranında kısarken, tüketim eğiliminin tamamen temel ihtiyaç maddelerine kayması iç piyasadaki durgunluk endişelerini iyice tırmandırdı.

Tüketim eğiliminde ani frenleme

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü nisan dönemine ait perakende ticaret verilerini yayımladı. Mevsimsel etkilerden arındırılmış raporlar, perakende cirolarının nisan ayında bir önceki aya göre herhangi bir değişim göstermeyerek sabit kaldığını kanıtladı. Mart ayında yakalanan %0,8’lik güçlü canlanmanın ardından gelen bu durağanlık, iç talepteki toparlanma umutlarına doğrudan darbe vurdu. Satışların bıçak gibi kesilmesi, piyasadaki nakit akışının yavaşladığına işaret etti.

Fiyat artışları satış hacmini eritiyor

Geçen yılın aynı dönemiyle yapılan yıllık kıyaslamada, mağazaların kasasına giren toplam para miktarı %1,6 oranında artış kaydetti. Ancak madalyonun diğer yüzünde, yüksek enflasyonun etkisi acı bir şekilde hissedildi. Fiyat değişimlerinden arındırılmış reel satış hacmi yıllık bazda %0,3 oranında düşüş gösterdi. İtalyan tüketiciler, yüksek fiyatlar sebebiyle bütçelerinden daha fazla para harcamak zorunda kalmalarına rağmen sepetlerine eskisinden daha az ürün koyabildi. Mağazalardaki yoğunluğa rağmen kasalardan geçen ürün miktarının azalması, geçim sıkıntısının boyutunu gözler önüne serdi.

Gıda dışı ürünlere talep azaldı

Nisan ayında harcama alışkanlıklarının yönü de kökten değişti. Vatandaşlar bütçelerini tamamen temel ihtiyaçlara ayırırken, gıda maddeleri satışlarında aylık %0,2’lik küçük bir artış yaşandı. Buna karşılık giyim, elektronik ve mobilya gibi gıda dışı kategorilerdeki satışlar aylık %0,2 oranında geriledi. Zorunlu olmayan harcamalardaki bu dikkat çekici düşüş, hanelerin geleceğe yönelik kaygılarla parayı ellerinde tutmaya çalıştıklarını ve tasarruf eğilimine geçtiklerini açıkça doğruladı.