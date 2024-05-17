İtalya için kötü haber: 3 yıl içinde Avrupa’nın en borçlu ülkesi olacak

Gazete Oksijen'in dünyaca ünlü kredi derecelendirme kuruluşu Scope Raitings'ten derlediği habere göre İtalya, sadece üç yıl içinde Avrupa'nın en borçlu ülkesi olacak.

Kurumun yayınladığı raporda İtalya’nın borçlarının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının bu süre içinde Yunanistan'ınkini geçeceğini belirtti. Uluslararası Para Fonu ise böyle bir sonucun 2028 yılında çıkacağını öngörmüştü.

Meloni üzerindeki baskıyı artıyor

İtalya'nın kamu maliyesi profilinin hızla benzerlerinden ayrışmaya başlaması, Başbakan Giorgia Meloni'nin koalisyonu üzerinde düzeltici adımlar atması yönünde baskı yaratıyor. Borç oranı geçen yıl tahmin edilenden çok daha fazla düşerek %137,3'e geriledi ancak bu iyileşme şimdi tersine dönüyor.

Bu durum resmi tahminlerde de kabul edilen bir gidişat. Scope analistlerinden Eiko Sievert, "İtalya hükümetinin kamu borcunu istikrara kavuşturmak için güvenilir, orta vadeli bir mali konsolidasyon planı hazırlaması ve uygulaması gerekiyor" dedi.

Yatırımcılar şüpheli

Sievert'e göre ülkenin faiz dışı denge için önümüzdeki beş yıl içinde 135 milyar evro (146 milyar dolar) tutarında kümülatif tasarrufa ihtiyacı var. Bu hesaplamada yıllık ortalama %1 büyüme ve %2 enflasyon varsayıldı.

Yatırımcılar Meloni'ye şüpheyle yaklaşırken, bölgedeki riskin önemli bir göstergesi olan İtalyan tahvilleri 2024 yılının başlarında son iki yılın en düşük seviyesine geriledi.