İtalya iş gücü piyasasında tarihi eşik: İşsizlik oranı son 22 yılın en düşük seviyesinde

Euro Bölgesi genelinde büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiği ve fonlama maliyetlerinin yüksek seyrettiği bir konjonktürde İtalya, iş gücü piyasasında yapısal bir dezenflasyonist dengelenme süreci yaşıyor. Ulusal istatistik ofisi ISTAT tarafından açıklanan mayıs ayı makroekonomik veri setleri, ülkedeki işsizlik oranının %5 seviyesine gerilediğini gösteriyor. Finansal piyasaların beklentilerinden daha olumlu gelen bu oran, yaklaşık yirmi iki yıldır tutulan modern istatistik serisindeki en radikal istihdam artışına işaret ediyor. Roma yönetiminin iş gücü maliyetlerini düşürmeye yönelik vergi kalkanı politikaları, Akdeniz kuşağında iş gücü arzının daha efektif dağılmasını tetikliyor. İstihdam dökümünün alt kırılımları incelendiğinde, bu genişlemenin sadece geçici hizmet kollarından değil, endüstriyel üretim hatlarındaki kalıcı sözleşmelerden beslendiği netleşiyor.

İş gücü arzı ve kurumsal sermaye dinamikleri

Mevcut istihdam verileri, ülkede iş arayan nüfustaki azalmanın pasif bir çekilmeden ziyade, aktif iş gücüne katılım oranlarındaki artışla eş zamanlı gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Özellikle imalat sanayisinde kalifiye personel açığını kapatmak amacıyla uygulanan sigorta primi muafiyetleri, atıl durumdaki iş gücü havuzunu sanayi havzalarına entegre etti.

Hizmet ve sanayi cirolarından elde edilen veriler, hanehalkı harcanabilir gelirindeki bu istikrarın iç tüketim endekslerini yukarı taşıyarak genel bütçe açıklarının gayrisafi yurt içi hasılaya oranını pozitif yönde desteklediğini gösteriyor. Üretim hatlarında yakalanan bu iş gücü sürekliliği, parça tedarik zincirinde girdi maliyetleri baskısı yaşayan sanayi şirketlerine operasyonel kaldıraç avantajı sunuyor.

Euro Bölgesi para politikasında İtalya ayrışması

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) likidite daraltıcı adımlarının kurumsal krediler ve tahvil piyasası üzerinde yarattığı baskıya rağmen, İtalya istihdam kanalından aldığı destekle resesyon riskini öteliyor. Ülkenin 10 yıllık devlet tahvili faiz primlerindeki dengelenme eğilimi, güçlü istihdam verilerinin ardından yabancı portföy yatırımları için Akdeniz varlıklarını makul bir arbitraj alanı haline getiriyor.

İş gücü piyasasındaki bu sıkı seyir, ücret-enflasyon sarmalı riskini canlı tutsa da, toplam faktör verimliliğindeki artış Roma’nın borç sürdürülebilirliği rasyolarını güçlendiriyor. Bu makroekonomik tablo, önümüzdeki çeyrekte uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının İtalya kamu maliyesine yönelik yapacağı risk analizlerinde ülkenin elini güçlendiriyor.