İtalya Maliye Bakanı'ndan ECB'ye tepki: Faiz artışları enflasyonu düşürmez

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Dublin'de düzenlenen Euro Bölgesi Maliye Bakanları toplantısı sırasında Portofino'daki bir konferansa video bağlantı ile katılan Giorgetti, Avrupa ve ABD merkez bankalarının faiz artırım politikalarını eleştirdi.

Faiz artışlarının tüketici fiyatlarındaki yükselişi durdurmasının mümkün olmadığını ifade eden Giorgetti, "Enflasyon bir arz şokundan kaynaklanıyor, ısınan bir ekonomiden ve kısıtlayıcı para politikasıyla soğutulması gereken bir talepten değil" dedi.

Giorgetti, Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşların devam etmesi halinde enflasyonun kaçınılmaz olarak artacağını da sözlerine ekledi.

Borç yükü alarm veriyor

İtalyan Bakan, jeopolitik gerilimlerin ardından kamu borcunu çevirme maliyetinin alarm verici oranda arttığına dikkat çekti.

İtalya'nın borçlanma maliyetleri geçen hafta yapılan ihalelerde yükselişe geçti. 3 yıllık tahvil faizi %3,43 ile Haziran 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. 7 yıllık tahvilin faizi %3,98 ile Kasım 2023'ten beri en yüksek düzeye çıktı.

Mevcut bütçe planına göre İtalya'da kamu borcunun GSYH'ye oranının bu yıl %139'a yaklaşması bekleniyor. Bu oran ile İtalya, Euro Bölgesi'nin en borçlu ülkesi olarak Yunanistan'ı geride bırakıyor.

ECB ile İtalya arasında görüş ayrılığı

İtalya ile ECB arasında faiz politikasında görüş ayrılığı bulunuyor. ECB'nin faizleri 22 yılın zirvesine taşıması, borçluluğu yüksek olan İtalya'nın bütçe üzerindeki yükünü artırıyor. İtalya, enflasyonla mücadelenin sadece faiz artışıyla yürütülemeyeceğini savunuyor.