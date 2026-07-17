İtalya Merkez Bankası makroekonomik riskler nedeniyle ikinci çeyrekte yavaşlama öngörüyor

Yılın ilk çeyreğinde hanehalkı harcamaları ve tasarruf eğilimi dengeli bir projeksiyon sunsa da, ikinci çeyrekle birlikte iç talep bileşenlerinde belirgin bir konjonktürel durgunluk baş gösterdi. Uluslararası emtia piyasalarındaki istikrarsızlığın tetiklediği akaryakıt maliyetleri, reel harcanabilir hanehalkı gelirlerini kısıtlayarak özel tüketim talebini doğrudan sınırladı. Özellikle 12 Mart ve 24 Nisan tarihlerindeki makro verilerde gözlenen bu aşağı yönlü seyir, tüketici güven endeksini tarihsel ortalamaların altına çekerken, dayanıklı tüketim malları ve otomotiv tescil hacminde daralmaya yol açtı.

Dış ticaret dengesi ve turizm gelirleri

Jeopolitik kırılganlıklar İtalya'nın enerji ithalatı faturasını büyüterek cari denge üzerinde baskı oluştururken, hizmet ihracatı ve turizm gelirleri bu süreçten daha sınırlı etkilendi. Bölgesel riskler sebebiyle yabancı ziyaretçi harcamalarında 3 Mart ile 18 Nisan arasındaki dönemde dönemsel bir azalış kaydedilse de, Avrupa Birliği dışı menşeili turizm akışı 5 Mayıs ve 20 Haziran dönemlerinde yeniden genişleme eğilimine girdi. İmalat ve hizmet sektörleri, tedarik zincirlerindeki ve Hürmüz Boğazı'ndaki lojistik aksamalara bağlı maliyet artışlarına rağmen, toplam talep beklentilerini yatay pozisyonda korudu.

Büyüme projeksiyonları ve yukarı yönlü revizyon

Ekonomik aktivitedeki dönemsel ivme kaybına karşılık İtalya Merkez Bankası, birinci çeyrekte gerçekleşen beklenti üstü performans ve geriye dönük istatistiksel veri güncellemeleri neticesinde 2026 yılı genel GSYİH büyüme tahminini %0,5'ten %0,6'ya yukarı yönlü revize etti. Bu revizyonun arka planında, sanayi üretimi endeksindeki dönemsel toparlanma, hizmet sektörünün dirençli yapısı ve kamu yatırımlarının GSYİH bileşenlerine sağladığı pozitif katkı yer alıyor. İtalya Merkez Bankası'nın orta vadeli makroekonomik projeksiyonlarına göre, İtalya ekonomisinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık büyüme oranının 2027 yılında %0,4 seviyesine oturması beklenirken, yapısal reformların ve Avrupa Birliği fonlarının devreye girmesiyle 2028 yılında ise %0,9 seviyesinde bir genişleme kaydedeceği öngörülüyor. Para otoritesi, enflasyonist baskıların dezenflasyon sürecine girmesi ve çekirdek enflasyonun istikrar kazanması durumunda, yılın ikinci yarısında kredi mekanizmasını rahatlatacak makro ihtiyati esnekliklerin de sinyalini veriyor.