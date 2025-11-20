İtalya, Moody's'ten 23 yıl sonra ilk kez not artışı bekliyor

Moody's, Mayıs ayında İtalya’nın not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e yükseltmiş ancak ülkenin yatırım yapılabilir seviyenin en alt basamağı olan Baa3 'teki notunu korumuştu. Bu kararın gerekçeleri arasında beklenenden güçlü mali performans ve daha istikrarlı bir siyasi ortam öne çıkmıştı.

O tarihten bu yana, Giorgia Meloni hükümeti 2025 bütçe açığı hedefini GSYH’nin yüzde 3’üne çekerek Avrupa Birliği sınırına bir yıl erken uyum sağladı. Daha yüksek vergi gelirleri ve gerileyen borçlanma maliyetleri bu iyileşmeyi destekledi.

Citi analistleri, İtalya’nın mali sonuçlarının pozitif sürprizler sunduğunu, bunun güçlü vergi gelirleri üreten bir büyüme yapısıyla ve AB fonlarıyla desteklenen mali genişlemeden çıkışla ilişkili olduğunu belirtti. Analistler, bu olumlu temellerin henüz kredi notuna tam yansımadığını ifade ederek, mevcut seviyenin 2015–2016 dönemine yakın olduğunu vurguladı.

Moody’s, İtalya’nın notunu en son Mayıs 2002’de yükseltmiş; ülke notu Ekim 2018’deki indirimin ardından o tarihten bu yana sabit kalmıştı.

UniCredit analistleri, Moody’s’ten gelebilecek bir artışın İtalya’nın kredi değerliliğine ilişkin son dönemdeki "yapıcı trendin" yeni bir adımı olacağını belirtiyor. BBVA ise not artışı ihtimalini yüzde 60 olarak hesaplıyor ve Moody’s’in Fransa’yı düşürmek yerine yalnızca görünümünü negatife çekmesinin, İtalya lehine okunabilecek bir sinyal olduğuna dikkat çekiyor.