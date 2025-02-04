İtalya Rekabet Kurumu GLS'ye 8 milyon euro para cezası kesti

İtalya Rekabet Kurumunun (Antitrust-AGCM), uluslararası nakliye hizmeti sağlayıcısı General Logistics Systems'e (GLS) bağlı üç şirkete, yeşil aklama (Greenwashing) yaptıkları gerekçesiyle 8 milyon euroluk para cezası kestiği bildirildi.

8 milyon euro para cezası uygulandı

AGCM'den yapılan yazılı açıklamada, GLS Avrupa Grubu, GLS Italy S.p.A. ve GLS Enterprise S.r.l olmak üzere 3 GLS şirketine, çevresel sürdürülebilirlik girişimi sundukları "İklim Koruma Programı"nın gerekli şeffaflık ve titizlik gösterilmeden düzenlendiği ve finanse edildiği belirtilerek, 8 milyon euro para cezası kestiği duyuruldu.

Çevreyle ilgili beyanlar 'net değil'

Açıklamada, AGCM'nin GLS Italy'nin internet sitesinde, söz konusu çevresel sürdürülebilirlik programı çerçevesinde yapılan çevreyle ilgili beyanların belirsiz ya da yeterince açık, doğru ve net olmadığının tespit edildiğine yer verildi.

Yanıltıcı ya da gerçek dışı bilgiler içerdiği tespit edildi

Açıklamada, söz konusu iklim koruma programına maliyetine göre daha fazla katkı payı toplandığı ayrıca müşterilerle ve şirketlere sevkiyatlar için verilen karbondioksit emisyon sertifikalarının yanıltıcı ya da gerçek dışı bilgiler içerdiği gibi bazı tespitlerin yer aldığına vurgu yapıldı.