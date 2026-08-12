İtalya'da aylık ve yıllık enflasyon geriledi

İtalya genelinde temmuz ayında hayat pahalılığı bir önceki aya göre belirgin bir nefes aldı. Haziran dönemine kıyasla tüketici endeksinde yaşanan %1 oranındaki bu geri çekilme, özellikle tekstil, giyim ve ayakkabı sektöründe başlayan geleneksel mağaza kampanyalarından kaynaklandı. Perakende sektörünü canlandıran bu dönemsel iskonto dalgası, aylık bazdaki en sert düşüşlerden birinin yaşanmasını sağladı. Öte yandan sanayinin kalbi olan kuzey eyaletlerinden güneydeki tarım bölgelerine kadar çok geniş bir sahada, hazır giyim grubunun sepet üzerindeki aşağı yönlü baskısı net şekilde hissedildi. Hanehalkı bütçelerine nefes aldıran bu tablo, firmaların stok eritme stratejileriyle birleşince, mağazaların ciro beklentilerini de yeniden şekillendirdi. Topluluğun ortak ölçüm standartlarına göre yapılan bu hesaplamalar, kıta genelindeki diğer büyük güçlerin tüketim eğilimlerine dair de güçlü ipuçları barındırıyor.

Yıllık bazda yavaşlama sürüyor

Yılın geri kalanına yönelik fiyat trendlerini gösteren yıllık enflasyon oranı ise haziran ayındaki %3 seviyesinden temmuz ayında %2,9’a indi. Ulusal istatistik ofisinin çarşamba günü yayımladığı nihai raporda, çekirdek enflasyonun gücünü koruduğu ancak işlenmemiş gıda ve bazı enerji kalemlerindeki gevşemenin genel endeksi aşağı çektiği belirtildi. Akdeniz ekonomisinde gözlenen bu yavaşlama eğilimi, Euro Bölgesi genelinde para politikası kararları alan mekanizmaların da elini rahatlatabilecek bir gelişme olarak yakından izleniyor.