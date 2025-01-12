  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. İtalya'da banka ve kurumlara siber saldırı
Takip Et

İtalya'da banka ve kurumlara siber saldırı

İtalya'da bazı bankalar ve kurumlara siber saldırı düzenlendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İtalya'da banka ve kurumlara siber saldırı
Takip Et

İtalya'da bazı bankalar ve kurumların Rusya yanlısı bilgisayar korsanlarının siber saldırısının hedefi olduğu bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberde, aralarında Intesa ve Monte Paschi olmak üzere bazı bankaların, ayrıca Taranto ve Trieste limanlarının ve bazı özel kuruluşların internet sitelerinin sabah saatlerinde "NoName057" isimli Rusya yanlısı bir grup bilgisayar korsanının siber saldırısına maruz kaldığı belirtildi.

Haberde, Ulusal Siber Güvenlik Ajansı'nın siber saldırıya uğrayan kurumlara destek verdiği ve söz konusu sitelerin işlevsel hale gelmesi için çalıştığı kaydedildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 9 Ocak'ta Roma'ya yaptığı ziyaret sırasında İtalya'da bazı devlet kurumlarının internet siteleri siber saldırıların hedefi olmuştu.

Türkiye bu yıl da Davos'u protesto edecek!Türkiye bu yıl da Davos'u protesto edecek!Gündem

 

Küresel Ekonomi
İngiltere Maliye Bakanından Çin'e ziyaret
İngiltere Maliye Bakanından Çin'e ziyaret
Yıllık 2,4 milyar Euro cirosu var: Almanya’da “Döner Partisi” kuruldu
Yıllık 2,4 milyar Euro cirosu var: Almanya’da “Döner Partisi” kuruldu
Yeni iş alanları: Trump’ın ikinci döneminde hangi sektörler gelişebilir?
Yeni iş alanları: Trump’ın ikinci döneminde hangi sektörler gelişebilir?
Trump’ın mültecileri sınır dışı etme planı enflasyonu yükseltebilir
Trump’ın mültecileri sınır dışı etme planı enflasyonu yükseltebilir
Apple CEO’su Tim Cook servetine 74,6 milyon dolar kattı
Apple CEO’su Tim Cook servetine 74,6 milyon dolar kattı
Rosatom’dan yatırım açıklaması: Her türlü senaryoya karşı hazırlıklıyız
Rosatom’dan yatırım açıklaması: Her türlü senaryoya karşı hazırlıklıyız