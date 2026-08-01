İtalya’da enflasyon hız kesti

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Enflasyondaki gerilemede, özellikle gıda ve enerji fiyatlarında yaşanan düşüşler lokomotif rol oynadı. Temmuz ayında işlenmemiş gıda fiyatlarındaki yıllık artış %3,8’e gerilerken, düzenlenmemiş enerji ürünleri ise %10,6’lık bir düşüş kaydetti. Bu geri çekilme, hanehalkı bütçeleri üzerindeki doğrudan baskıyı hafifletti.

Ulaşım ve düzenlenmiş enerji yükselişte

Genel endeksteki düşüş eğilimine rağmen, bazı kalemlerdeki yukarı yönlü baskı devam etti. Devlet kontrolündeki düzenlenmiş enerji fiyatları temmuzda %14,9 yükselirken, yaz dönemi hareketliliğinin etkisiyle ulaşım hizmetleri maliyetleri %1,6 artış gösterdi. Sektörel bazda bakıldığında, mallardaki yıllık artış %3,1’e gerilerken, hizmet enflasyonu %2,6 ile sabit kaldı.

Yaz indirimleri HICP'yi aşağı çekti

Avrupa Birliği (AB) standartlarıyla uyumlu tüketici fiyat endeksi (HICP) ise mevsimsel giyim ve ayakkabı indirimlerinin etkisiyle aylık bazda %1 gerileme kaydetti. HICP'deki yıllık artış ise %2,9 olarak hesaplandı.