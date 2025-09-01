İtalya'da imalat PMI 16 ay sonra büyümeye işaret etti

HCOB İtalya İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Temmuz ayındaki 49,8 seviyesinden Ağustos ayında 50,4'e yükselerek büyümeyi daralmadan ayıran 50 puanlık kilit eşiği aştı. Bu, Mart 2024'ten bu yana sektörün ilk kez büyüdüğüne işaret ediyor.

Üretim ve yeni siparişler için alt endeksler de pozitif bölgeye geçerek sırasıyla 52,2 ve 50,2'ye ulaştı. Özellikle üretim, yaklaşık iki buçuk yılın en yüksek seviyesini gördü.

Hamburg Commercial Bank AG ekonomisti Nils Muller, "Genel olarak Ağustos ayı verileri İtalya'nın imalat sektöründe kırılgan bir toparlanmaya işaret ediyor," dedi. "Manşet PMI genişlemeye işaret ederken, altta yatan göstergeler firmaların temkinli olmaya devam ettiğini ve talebin sürekliliğine dair daha net işaretler beklediğini gösteriyor."

Manşet rakamın olumlu olmasına rağmen, imalat istihdamı üst üste on birinci ayda da geriledi, ancak iş kayıplarının hızı Temmuz ayına kıyasla yavaşladı.