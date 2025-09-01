  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. İtalya'da imalat PMI 16 ay sonra büyümeye işaret etti
Takip Et

İtalya'da imalat PMI 16 ay sonra büyümeye işaret etti

İtalya'nın imalat sektörü Ağustos ayında toparlanma işaretleri göstererek bir yılı aşkın süredir ilk kez büyüdü ve ülkenin zor durumdaki ekonomisi için temkinli umutları arttırdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İtalya'da imalat PMI 16 ay sonra büyümeye işaret etti
Takip Et

HCOB İtalya İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Temmuz ayındaki 49,8 seviyesinden Ağustos ayında 50,4'e yükselerek büyümeyi daralmadan ayıran 50 puanlık kilit eşiği aştı. Bu, Mart 2024'ten bu yana sektörün ilk kez büyüdüğüne işaret ediyor.

Üretim ve yeni siparişler için alt endeksler de pozitif bölgeye geçerek sırasıyla 52,2 ve 50,2'ye ulaştı. Özellikle üretim, yaklaşık iki buçuk yılın en yüksek seviyesini gördü.

Hamburg Commercial Bank AG ekonomisti Nils Muller, "Genel olarak Ağustos ayı verileri İtalya'nın imalat sektöründe kırılgan bir toparlanmaya işaret ediyor," dedi. "Manşet PMI genişlemeye işaret ederken, altta yatan göstergeler firmaların temkinli olmaya devam ettiğini ve talebin sürekliliğine dair daha net işaretler beklediğini gösteriyor."

Manşet rakamın olumlu olmasına rağmen, imalat istihdamı üst üste on birinci ayda da geriledi, ancak iş kayıplarının hızı Temmuz ayına kıyasla yavaşladı.

Küresel Ekonomi
Trump: Hindistan, ABD malları için gümrük vergilerini sıfırlamayı teklif etti
Trump: Hindistan, ABD malları için gümrük vergilerini sıfırlamayı teklif etti
Çin'de imalat sektörü aktivitesi daralmayı sürdürdü
Çin'de imalat sektörü aktivitesi daralmayı sürdürdü
Euro Bölgesinde devlet tahvili arzı artacak
Euro Bölgesinde devlet tahvili arzı artacak
Euro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI yükseldi
Euro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI yükseldi
Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı rekor düşük seviyede
Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı rekor düşük seviyede
Fed'den 9 ayın ardından ilk kez faiz indirimi bekleniyor
Fed'den 9 ayın ardından ilk kez faiz indirimi bekleniyor