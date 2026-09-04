İtalya’da inşaat sektörü sert fren yaptı! PMI 41,7’ye geriledi

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İtalya’da inşaat sektörünün faaliyet göstergesi ağustosta belirgin bir gerileme kaydetti. 50 seviyesinin altında kalan PMI, sektörde daralmaya işaret ederken, temmuzdan ağustosa yaşanan düşüş talep koşullarındaki bozulmanın hızlandığını ortaya koydu.

Sektörde yeni işler de zayıfladı. Yeni siparişler ağustosta son altı ayın beşinci ayında geriledi. Anket katılımcıları, müşterilerin mevcut jeopolitik ortam nedeniyle daha yüksek belirsizlikle karşı karşıya olduğunu ve Ulusal Toparlanma ve Dayanıklılık Planı’nın (PNRR) sona yaklaşmasının da kararları etkilediğini belirtti.

Konut ve ticari inşaatta sert düşüş

Faaliyet kaybı özellikle konut ve ticari yapılarda yoğunlaştı. Her iki alt sektörde de hızlı düşüş görülürken, inşaat mühendisliği faaliyetlerindeki gerileme daha sınırlı kaldı. Böylece ağustos ayındaki zayıflığın ana kaynağı bina projelerindeki daralma oldu.

Talepteki düşüş, firmaların satın alma kararlarına da yansıdı. İnşaat şirketlerinin girdi alımları üç buçuk yıldan uzun sürenin en hızlı düşüşünü kaydetti. Satın alma hacmindeki azalmaya rağmen tedarik zincirlerindeki baskı devam etti ve bazı firmalar malzeme eksiklikleri ile teslimat gecikmeleri bildirdi.

Maliyet artışının hızı geriledi

Sektörde faaliyetler zayıflarken maliyet baskısında ise kısmi bir hafifleme yaşandı. İşletme giderleri ağustosta artmaya devam etti ancak maliyetlerdeki yükseliş yılın en düşük hızına geriledi. Hammadde, petrol, ulaşım ve yakıt fiyatlarındaki artışlar firmaların giderlerini yukarı çekmeye devam etti.

İstihdam tarafında ise sınırlı artış korundu. Çalışan sayısındaki yükseliş temmuz ayındaki hızını sürdürürken, şirketler taşeron kullanımını belirgin biçimde azalttı.

Gelecek beklentileri toparlandı

Mevcut faaliyetlerdeki sert düşüşe karşın şirketlerin gelecek 12 aya ilişkin beklentileri ağustosta yeniden pozitif bölgeye geçti. Güçlü sipariş portföyleri ve pazarlama faaliyetleri iyimserliği destekledi. Buna rağmen güven seviyesi uzun dönem ortalamasının altında kaldı.

Firmaların temkinli yaklaşımında PNRR’nin sona yaklaşması, jeopolitik gerilimler, yatırımların sınırlı kalabileceğine yönelik endişeler ve siparişlerdeki zayıflık etkili oldu.

İtalya’nın inşaat sektörüne ilişkin ağustos verisi, yeni iş hacmindeki gerilemenin faaliyetler üzerindeki baskısını artırdığını gösterdi. PMI’ın 41,7’ye inmesiyle daralma son dört yılın en hızlı seviyesine ulaşırken, konut ve ticari inşaatta yaşanan kayıplar sektörün ana zayıflık noktaları olarak öne çıktı.