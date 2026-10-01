İtalya’da işgücü piyasası alarm veriyor: İşsizlik %6,2’ye tırmandı

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İtalya'da işgücü verileri ağustos ayında zayıf bir tablo ortaya koydu. ISTAT'ın duyurduğu mevsimsellikten arındırılmış verilere göre işsizlik oranı %6,2'ye çıktı. Piyasanın %5,7 olan konsensüsü belirgin şekilde aşıldı.

Temmuz verisi yukarı çekildi

Veri setindeki en dikkat çekici başlık revizyon oldu. Daha önce %5,8 olarak açıklanan temmuz ayı işsizliği %6,0 olarak güncellendi. Bu düzeltme, son iki aydaki yükselişin tek seferlik bir sıçrama değil, kademeli bir bozulma eğilimine işaret ettiğini gösteriyor.

İstihdam yatay, oran Euro Bölgesi'nin gerisinde

Manşet orandaki artışa karşın toplam istihdamda sert bir çözülme yaşanmadı. ISTAT, ağustos ayında istihdam hacminde aylık bazda anlamlı bir değişim gözlenmediğini bildirdi. İstihdam oranı %63,1'den %63,0'a sınırlı geriledi. İtalya bu seviyeyle Euro Bölgesi ortalamasının altında kalmayı ve bölgenin en düşük oranına sahip ülkelerinden biri olmayı sürdürüyor.

En kırılgan alan genç işgücü

Bozulma genç nüfusta daha belirgin. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç işsizliği %19,7'den %20,3'e tırmandı. Bu kalemde de temmuz verisi %18,9'dan %19,7'ye revize edilmişti. Art arda gelen güncellemeler, gençlerde toparlanmanın henüz kalıcı bir trende dönüşmediğini ortaya koyuyor.

Genel tablo, İtalya'da ekonomik aktivite ılımlı seyrini korusa da işgücü piyasasındaki sıkı duruşun bir miktar gevşediğine işaret ediyor.