İtalya'da işsizlik ağustosta yükseldi

İtalya'nın işsizlik oranı, temmuz ayındaki aşağı yönlü revize edilmiş %5,9'dan ağustos ayında hafifçe yükselerek %6,0'a çıktı. Ulusal istatistik kurumu ISTAT perşembe günü yaptığı açıklamada, ay boyunca net 57.000 iş kaybı yaşandığını belirtti.

Bu rakam, 9 analistin ağustos ayı işsizlik oranını %6,0 olarak tahmin ettiği Reuters anketine paraleldi.

Ağustos ayında 15-24 yaş arası iş arayanları ölçen genç işsizlik oranı %18,6'dan %19,3'e yükseldi.

Euro Bölgesi'nin en düşüklerinden biri olan İtalya istihdam oranı, temmuz ayındaki %62,8'den hafifçe düşerek %62,6'ya geriledi ve ne çalışan ne de iş arayanları ölçen "hareketsizlik oranı" bir önceki %33,2'den %33,3'e yükseldi.

ISTAT verilerine göre, haziran ile ağustos arasındaki dönemde, Euro Bölgesinin üçüncü büyük ekonomisinde istihdamın bir önceki üç aya göre hala 42.000 kişi veya %0,2 arttığını bildirdi.

Ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre 103.000 kişi daha fazla istihdam edildi; bu %0,4'lük bir artışa denk geliyordu.