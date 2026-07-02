İtalya'da işsizlik oranı rekor seviyeye geriledi

İşsizlik oranı, Reuters'ın sekiz analistle yaptığı ankette ortaya çıkan yüzde 5,1'lik medyan tahminin altında kaldı ve ISTAT'ın Ocak 2004'te başlayan mevcut istatistik serisinin en düşük seviyesine indi.

15-24 yaş arası iş arayanları ölçen genç işsizliği oranı, nisan ayındaki aşağı yönlü revize edilmiş yüzde 16,4 seviyesinden mayısta yüzde 15,1'e geriledi. Genç işsizliği de Ocak 2004'ten bu yana en düşük seviyesinde kaydedildi.

Mayıs ayındaki istihdam kayıplarına rağmen, mart-mayıs dönemini kapsayan üç ayda istihdam, aralık-şubat dönemine kıyasla yüzde 0,5 artış gösterdi ve çalışan sayısı 119 bin kişi arttı. İstihdam mayısta geçen yılın aynı ayına göre 228 bin kişi artarak yüzde 0,9 yükseliş kaydetti.

Euro bölgesinin en düşüğü olan İtalya'nın istihdam oranı ise mayısta bir önceki aydaki yüzde 63,1 seviyesinden yüzde 63,0'a geriledi.

İstihdam, zayıf ekonomik büyümeye rağmen artış gösterdi. Giorgia Meloni hükümetinin bu yıl ve 2027 için büyüme hedefi yüzde 0,6 seviyesinde bulunuyor. İtalya'nın gayrisafi yurt içi hasılası 2025'te yüzde 0,5 artmış ve böylece ülke üst üste üçüncü yılda da yüzde 1'in altında büyüme kaydetmişti.